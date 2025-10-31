Армія РФ за добу вдарила по кількох містах Донеччини: загинули вісім людей, ще 18 – поранені

Наслідки удару по Краматорську. Фото: прокуратура

За 30 жовтня росіяни вбили вісім жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів три людини загинули у місті Слов'янськ, дві – у місті Костянтинівка, дві – у місті Миколаївка та одна – у місті Краматорськ.



Ще 18 людей в області за добу отримали поранення: шість – у Костянтинівці, шість – у Миколаївці, три – у Слов'янську та три – у Краматорську.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки та є поранена.