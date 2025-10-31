Росіяни посилили штурми на підступах до Мирнограда

Окупанти ведуть обстріл Мирнограда.

У Мирнограді тривають бої на східних і північних околицях міста. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Офіцер».



Відзначається, що прориву оборони немає, місцями є навіть позитивні зрушення, проте загальна ситуація в районі залишається напруженою.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на цій ділянці фронту минулої доби сталося 48 штурмових дій російської армії.



З боку Мирнограда окупанти атакували в районах населених пунктів Шахове, Новоторецьке, Родинське та Новоекономічне.