На Закарпатті мобілізований адвокат прорвав кордон на автівці

На Закарпатті мобілізований українець, який раніше працював адвокатом, прорвав державний кордон, протаранивши шлагбауми й втікши до Угорщини. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, опублікувавши відео інциденту.



За даними журналіста, ввечері 30 жовтня на пункті пропуску «Велика Паладь — Надьгодош» чоловік на чорній Toyota Avensis (державний номер АО6422ЕЕ) прорвався через КПП.

Автомобіль на високій швидкості з увімкненим дальнім світлом зніс шлагбаум на в'їзді, проїхав повз кабіну паспортного контролю, зачепив прикордонника (той госпіталізований, без переломів) і пробив ще один шлагбаум на виїзді. Після цього машина перетнула кордон і в'їхала на територію Угорщини.



За інформацією джерел, за кермом перебував Едуард Пуканич, 1987 року народження, уродженець села Велика Бакта Берегівського району. До мобілізації він працював адвокатом, а з 23 червня 2025 року служив у в/ч А-3211 (355 навчальний мехполк).



«Звучить красиво, як для сценарію. Тільки це не кіно. Це черговий промах Мукачівського прикордонного загону під керівництвом скандального Олександра Осипця. Промах не перший. І не другий. Боюся, не останній», — зазначив журналіст.