Місяць бойових дій зараховується за три до пенсії — Міноборони

Військовослужбовці ЗСУ мають право на пенсію за вислугу 25 і більше років, повідомляє Міноборони.



Розмір виплат залежить від стажу, при цьому враховується участь у бойових діях. Один місяць служби в бою зараховується як три місяці до вислуги років, якщо військовослужбовець безпосередньо брав участь в обороні України та захисті населення під час воєнного стану.



Командирам доручено додавати до особових справ довідки про безпосередню участь, щоб правильно розрахувати пенсію.



