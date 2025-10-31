Росіяни завершують «будівництво» драмтеатру у Маріуполі: який у нього вигляд зараз

Окупанти відновлюють драмтеатр у захопленому Маріуполі. Фото: Денис Пушилін

Російські загарбники відзвітували, що закінчують відновлення Маріупольського драматичного театру, на який у березні 2022 року скинули бомбу. За даними української влади, театр у Маріуполі служив бомбосховищем для сотень цивільних осіб, точна кількість загиблих там досі невідома.



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін видав черговий фейк. За його словами, «у березні 2022 року унікальна історична будівля була практично зруйнована внаслідок її підриву зсередини українськими бойовиками».



«Зараз завершуються монтаж металоконструкцій даху та облицювання стін декоративним каменем. Встановили дев'ять скульптурних постатей на фронтоні будівлі. Закінчуємо і благоустрій прилеглої території - укладання тротуарної плитки. Активно просувається ремонт внутрішніх приміщень та монтаж складних конструкцій, необхідних для повноцінної роботи театру, у тому числі поворотного кола сцени», — заявив фейковий голова.





16 березня 2022 року внаслідок авіаудару маріупольським драмтеатром загинули сотні людей. Російська сторона заявила про 14 жертв. Українська влада, незалежні експерти та очевидці стверджують, що удару завдала російська армія. Москва ж заявляє, що будівлю було підірвано зсередини бійцями полку «Азов».



Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін підвищив у званні низку високопоставлених військових, співробітників силових структур та відомств. Серед них полковник Сергій Атрощенко, командир військової частини 75387, 960-го штурмового авіаційного полку. Українські слідчі підозрюють його в тому, що він віддавав накази про бомбардування Маріупольського драмтеатру, пологового будинку, дитячої лікарні та інших об'єктів. Атрощенко отримав звання генерал-полковника.

