Армія РФ з артилерії масовано обстріляла Херсон: під удар потрапив ринок, двоє загиблих та майже 10 поранених

Наслідки обстрілу ринку у Херсоні. Фото: Херсонська МВА

31 жовтня близько 11:00 російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.



Під удар потрапили будинки та місцевий ринок, де зазвичай багато людей. Внаслідок атаки загинули 56-річна жінка та чоловік 51 року.



У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури розповіли, що поранення отримали вісім людей.



Окупанти масовано обстріляли місто з артилерії.



За даними ДСНС у Херсонській області, на ринку пошкоджені торговельні павільйони та виникла пожежа.

Нагадаємо, що в ніч з 30 на 31 жовтня «шахеди» масовано атакували Суми, внаслідок чого загорілася багатоповерхівка та поранені 15 людей, серед них діти.