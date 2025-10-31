У Костянтинівці удар ЗС РФ пошкодив броньовик «Рошель», всередині якого перебували військові

У Костянтинівці удар російських військ пошкодив броньований автомобіль «Рошель», всередині якого перебували українські військові. Відео з місця події опублікувала зведена бригада «Хижак» при Департаменті патрульної поліції.
«З машини лунали крики, все було залито кров'ю. Бійці, які першими прибули на місце, по черзі діставали всіх заблокованих з понівеченої машини», — повідомили в бригаді.
Просування ЗС РФ до міста.
За даними проєкту Deep State, «сіра зона» впритул наблизилася до міста. Російські сили намагаються оточити Костянтинівку, просуваючись так само як і на паралельній ділянці фронту в бік Покровська з Мирноградом.
Раніше в Костянтинівці офіцер 24-ї механізованої бригади ЗСУ Олег Петрасюк збив російський FPV-дрон.
