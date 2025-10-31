РФ вдарила по Херсону: кількість поранених зросла

Росіяни атакували Херсон. Фото: прокуратура

31 жовтня окупаційна армія атакувала Херсонську область за допомогою артилерії та дронів різного типу. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 17 поранених мирних жителів. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Протягом дня від артилерійських обстрілів Херсона загинули двоє цивільних та ще 14 отримали поранення, є тяжкі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що одна людина в обласному центрі отримала травми внаслідок атаки БПЛА.



Крім того, ще двоє мирних жителів постраждали у Білозерці: один від ворожої артилерії, інший — від дрона. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торгові точки, культові та господарські споруди, гаражі та автотранспорт.



Раніше ми писали, що 31 жовтня близько 11:00 російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона.

