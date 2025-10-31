Пентагон схвалив передачу ракет Tomahawk для України — CNN

Пентагон схвалив передачу ракет Tomahawk для України Фото: Вікіпедія

Міністерство оборони США схвалило можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, проте остаточне рішення залишається за головою Білого дому Дональдом Трампом. Про це повідомляє CNN із посиланням на американських та європейських чиновників.



У Пентагоні заявили, що це не вплине на американські запаси.



Об'єднаний штаб проінформував Білий дім про свою оцінку раніше цього місяця, якраз перед зустріччю Трампа з Зеленським, який наполягав на ефективнішому нанесенні ракетами ударів по нафтових та енергетичних об'єктах у глибині Росії. Дальність польоту ракет становить близько 1600 км.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що Україні потрібні крилаті ракети «Tomahawk». Глава держави, який припустив обміняти українські безпілотники на американські «Томагавки», заявивши, що Україна має тисячі безпілотників, але немає жодної ракети великої дальності.



Нагадаємо, у РФ заявили, що глава Кремля Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час своєї телефонної розмови обговорювали у можливих поставках крилатих ракет Tomahawk в Україну.

