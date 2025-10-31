В Україні знову відключатимуть світло: які будуть графіки 1 листопада

У суботу, 1 листопада, діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України вживатимуться заходи щодо обмеження споживання. Причина введення обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом 0,5 черги.



Крім того, з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.



Раніше ми писали, що 30 жовтня у місті Краматорську аварійні відключення світла. У частині міста відсутнє світло.

