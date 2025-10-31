Польща перехопила російський літак-розвідник Іл-20

У п'ятницю, 31 жовтня, пару чергових літаків МіГ-29 вкотре було піднято в повітря для перехоплення розвідувального літака РФ Іл-20. Це вже третій такий інцидент за тиждень. Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.



«Російський літак знову летів без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, представляючи потенційну загрозу безпеці руху в регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземний повітряний корабель, який був супроводжений відповідно до процедур НАТО», — йдеться у повідомленні.



Порушень польського повітряного простору не сталося.



Раніше ми писали, що французький літак патрульної авіації Dassault Atlantique 2 (ATL2), який виконував місію моніторингу в міжнародних водах Балтійського моря, було виявлено та взято на супровід російським військовим кораблем.

