Армія РФ вночі вдарила по Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині: є поранені, спалахнули пожежі

Російська армія вночі 1 листопада завдала ударів по регіонах України. Під обстріл потрапили Дніпропетровщина, Полтавщина та Миколаївщина. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження.
Дніпропетровська область
В.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко заявив, що росіяни обстріляли Нікопольщину та Марганецьку громаду FPV-дронами та РСЗВ «Град». Зайнялися багатоквартирний будинок та автомобіль.
Також Слов'янська та Васильківська громади Синельниківського району зазнали ударів БПЛА. Виникла пожежа у навчальному закладі. Ушкоджено транспортне підприємство.
Миколаївська область
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Начальник ОВА Віталій Кім додав, що на місці служби працюють.
Полтавська область
Рятувальники ліквідували пожежу після атаки 1 листопада у Полтавському районі, на території одного з об'єктів газодобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.
До ліквідації було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.
Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вночі в суботу, 1 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ Донецької області. Постраждалих серед місцевого населення немає.
