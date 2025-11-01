Армія РФ вночі вдарила по Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині: є поранені, спалахнули пожежі

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Російська армія вночі 1 листопада завдала ударів по регіонах України. Під обстріл потрапили Дніпропетровщина, Полтавщина та Миколаївщина. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження.



Дніпропетровська область



В.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко заявив, що росіяни обстріляли Нікопольщину та Марганецьку громаду FPV-дронами та РСЗВ «Град». Зайнялися багатоквартирний будинок та автомобіль.





Також Слов'янська та Васильківська громади Синельниківського району зазнали ударів БПЛА. Виникла пожежа у навчальному закладі. Ушкоджено транспортне підприємство.



Миколаївська область



Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Начальник ОВА Віталій Кім додав, що на місці служби працюють.



Полтавська область



Рятувальники ліквідували пожежу після атаки 1 листопада у Полтавському районі, на території одного з об'єктів газодобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.





До ліквідації було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вночі в суботу, 1 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ Донецької області. Постраждалих серед місцевого населення немає.

