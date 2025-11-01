Сили ППО вночі збили 206 із 223 БПЛА

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
01 листопада 2025, 09:40

Російські окупанти в ніч на 1 листопада запустили територією України 223 дрони з шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 206 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ВСУ.

«У ніч на 1 листопада (з 18:30 31 жовтня) противник атакував 223 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 140 з них — шахеди», — йдеться у повідомленні. 

Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 206 російських БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 17 ударних БПЛА на 7 локаціях.

Раніше ми писали, що російська армія вночі 1 листопада завдала ударів по регіонах України.

