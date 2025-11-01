Зруйновано будинки та пошкоджено адміністративну будівлю в Донецькій області: у поліції показали наслідки атак за добу

Російські війська минулої доби, 31 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження та руйнування. Про це повідомили у пресслужбі.
«За 31 жовтня поліція зафіксувала 1 924 ворожі удари по лінії фронту та житловому сектору. Під обстрілом було 7 населених пунктів», — йдеться у повідомленні.
Під час обстрілів зруйновано три цивільні об'єкти, з них 2 житлові будинки.
Краматорськ росіяни атакували FPV-дроном. Двоє людей поранено.
У Слов'янську ударом БПЛА «Герань-2» пошкоджено приватний будинок.
По Дружківці окупанти влучили FPV-дроном — пошкодили приватний будинок.
Внаслідок влучення безпілотників «Герань-2» у Білозерському пошкоджено адміністративну будівлю, в Ганнівці Покровського району – приватний будинок.
Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 31 жовтня, внаслідок російського обстрілу постраждали двоє мешканців.
