У коледжах на захопленій Донеччині агітують підлітків підписувати контракт з армією РФ

Окупанти на тимчасово захопленій території Донецької області пропонують студентам місцевих коледжів підписати контракт із російською армією. Учбовими закладами ходять «воєнкори». Про це повідомляє «Жовта стрічка».



«Активісти руху «Жовта стрічка» повідомили, що цього місяця такі заходи відбулися у «Донецькому професійно-педагогічному коледжі», «Донецькому промислово-гуманітарному технікумі» та «Маріупольському електромеханічному коледжі», — йдеться у повідомленні.



При цьому основні слухачі цих «лекцій» — неповнолітні підлітки – 16-17 років. Їм розповідають про високі зарплати, пільги та «борг перед Росією».



Раніше ми писали, що українських дітей «перевиховують» у РФ та в окупації за допомогою тоталітарних програм.

