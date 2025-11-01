Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку 30 жовтня: є жертва та постраждалі

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив, що у четвер, 30 жовтня, російські військові вбили одну людину у місті. Про це він розповів вранці, 1 листопада.



«В результаті ворожого авіаудару ФАБ-250, який стався о 10:30 у місті Костянтинівці, загинула людина», — заявив він.



За словами Горбунова, крім того, троє мирних жителів отримали поранення.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вночі в суботу, 1 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ Донецької області. Постраждалих серед місцевого населення немає.

