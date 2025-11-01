В окупованому Красному Лучі росіяни відреставрували меморіальний комплекс бойової слави. Фото: Леонід Пасічник

В окупованому Росією місті Красний Луч Луганської області загарбники заявили, що реконструювали меморіальний комплекс бойової слави на річці Міус. Про це вже прозвітував голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



Реконструкцію меморіалу виконало російське військово-історичне товариство за дорученням глави Кремля Володимира Путіна.



Так, з'явилася тріумфальна арка, яка «символізує зв'язок поколінь захисників луганської землі всіх часів, від князя Ігоря до російських солдатів. На честь подвигу сучасних воїнів встановлено пам'ятник танку Т-72, який звільняв Донбас від українських неонацистів уже сьогодні. Особливістю меморіалу став Вічний вогонь. Його частинку привезли з Олександрівського саду під стінами Московського Кремля».





Раніше ми писали, що російські загарбники відзвітували, що закінчують відновлення Маріупольського драматичного театру, на який у березні 2022 року скинули бомбу. За даними української влади, театр у Маріуполі служив бомбосховищем для сотень цивільних осіб, точна кількість загиблих там досі невідома.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях