Загарбники двічі атакували Костянтинівку: є загиблий

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія 1 листопада обстріляла Костянтинівку за допомогою авіаційної бомби ФАБ-250. Відомо про одну жертву. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, частину з них зруйновано.



За словами Горбунова, трохи пізніше росіяни завдали повторного авіаудару. Поранення отримала ще одна людина, вона самостійно звернулася за медичною допомогою до лікарні у Дружківці.



Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вночі в суботу, 1 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ Донецької області. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях