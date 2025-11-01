Сили оборони покращили тактичне становище у кількох кварталах Покровська. Фото: скриншот

Обстановка у Покровську залишається складною та динамічною. Внаслідок успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне становище у кількох кварталах міста. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



«Збільшуємо кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу. Водночас українські військові працюють над рішеннями щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що за останній тиждень у місті знищили 85 росіян. Загалом у жовтні у зоні відповідальності 7 корпусу ДШВ українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 — «вийшли з ладу».



Крім того, за останню добу Сили оборони збили 5 «Шахедів» та 1 «Герань».



Раніше ми писали, що спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки МОУ десантувалися з гелікоптерів у Покровську на Донеччині. За прифронтове місто йдуть важкі бої.

