У жовтні російська армія захопила 267 кв. кілометрів української території — DeepState

У жовтні російська армія захопила 267 кв. км української території. Фото: DeepState

Аналітики українського проекту заявили , що за жовтень росіяни зайняли 0,04% від усієї площі країни, тепер загальний показник становить 19,09%. У відносному показнику кількість окупованої території зросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%.



Найбільші втрати, а саме 69% загальної кількості окупованих територій у жовтні, припадають на район Новопавлівки-Гуляйполя, хоча там зафіксовано лише 16% штурмових дій противника.



«У жовтні на Покровській ділянці інтенсивність була на такому самому рівні, хоча на Лиманській ділянці інтенсивність впала. Зросла ж кількість штурмових дій у напрямку Костянтинівки та на Харківській ділянці.



Раніше ми писали, що пілоти підрозділу БПЛА «Фенікс» ДПСУ разом з іншими складовими Сил оборони України відбили штурм російських військ у Донецькій області.

