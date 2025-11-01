Росіяни атакували маршрутку у селі Миколаївка

1 листопада російські військові атакували маршрутку в селі Миколаївка (Миколаївська сільська громада) Сумського району. В результаті удару жертв і постраждалих немає. Про це повідомив глава Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов «Флеш».

Як зазначається, БПЛА «Молнія» приніс FPV-дрон, який атакував транспорт.

.





«Відстань від кордону з РФ 35 кілометрів. БПЛА Молнія принесла туди FPV, який атакував транспорт. Приходимо до того, що у водіїв маршрутів повинен бути детектор FPV ну і звичайно, цивільні повинні взаємодіяти з військовими на предмет оповіщення про загрози БПЛА», — заявив Бескрестнов.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вночі в суботу, 1 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ Донецької області. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях