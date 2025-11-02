Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Бої за Покровськ: місто в сірій зоні, але не втрачене
02 листопада 2025, 09:10

Бої за Покровськ: місто в сірій зоні, але не втрачене

Російські війська посилили тиск на Покровськ. Значна частина міста опинилася у сірій зоні, проте українські захисники продовжують оборону, незважаючи на складну логістичну ситуацію.

За даними аналітиків проєкту DeepState, російські підрозділи намагаються просунутися і лінія фронту фактично проходить через все місто. Це не означає, що територію втрачено — сіра зона фіксується, якщо на місцевості помічені ворожі групи чи техніка, але остаточного контролю ворог там не має.

Постачання міста ускладнюється. За даними пропагандистських росЗМІ, траса з Павлограда нібито перерізана, проте насправді йдеться лише про вогневий контроль — обстріли з артилерії та дронів. Підвезення боєприпасів та ротація українських підрозділів продовжуються.

Відстань між північною та південною ділянками сірої зони вже скоротилася до трьох кілометрів. За добу зафіксовано 48 спроб російських штурмів. Велике скупчення ворожих сил і техніки дозволяє противникові руйнувати житлові квартали, але утримати ці території їм не вдається.

Тим часом, аналітики проєкту «Справді» попереджають: Кремль готує чергову інформаційну провокацію. Росія може інсценувати «оточення» Покровська та оголосити про «гуманний жест» — тимчасове припинення вогню та запрошення іноземних журналістів. Мета цієї маніпуляції — перегрупувати війська та використовувати журналістів як заручників інформаційної гри.

Журналістам, які погодяться на подібні запрошення, загрожує небезпека стати жертвами кривавої провокації. Україна наголошує: будь-яке відвідування окупованих територій без дозволу Києва є порушенням українського законодавства та міжнародного права.

Докладніше про ситуацію в Покровську дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу».

Нагадаємо, Сили оборони України покращили тактичне становище у кількох кварталах Покровська.

