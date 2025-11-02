За добу росіяни 11 разів обстріляли Донеччину: є загиблі та поранені

Слов'янськ. Наслідки російської атаки. Фото: Слов'янська військова адміністрація

Всього минулої доби російські війська 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 185 осіб, у тому числі 47 дітей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, представивши ранковий оперативний звіт по регіону на 2 листопада.

Покровський район: у Мирнограді загинула одна людина. У Родинському одна людина загинула і ще одна отримала поранення, зруйнований житловий будинок.

Краматорський район: у Лимані пошкоджено багатоквартирний будинок. У Миколаївці постраждали чотири багатоповерхівки та автомобіль. У Слов'янську зруйновано підприємство. У Дружківці пошкоджено три будинки та складське приміщення.

У Костянтинівці загинули двоє людей, одна поранена, зруйновано вісім приватних будинків та дві багатоповерхівки. Бахмутський район: у Сіверську загинув один мирний мешканець, пошкоджено п'ять житлових будинків.

Нагадаємо, три дрони «Герань-2» вдарили по Слов'янську в ніч на 2 листопада.