Росія атакувала Дніпропетровську та Одеську області: загинуло шестеро людей, серед них двоє дітей

Фото: Офіс Генерального прокурора

Росія завдала ударів по Дніпропетровській та Одеській областях. Внаслідок атак загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Дніпропетровська область: увечері 1 листопада російські військові зробили комбінований удар по цивільній інфраструктурі Піщанської територіальної громади Самарського району, застосувавши ракетне озброєння та безпілотники.

В результаті атаки загинули четверо людей, серед них двоє дітей 11 і 14 років. Ще семеро отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, магазин та автомобілі.

Одеська область: уночі 2 листопада російські сили атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На території автостоянки стався спалах п'яти вантажівок. Внаслідок нічної атаки загинули двоє цивільних, троє отримали травми.

Прокуратура фіксує наслідки чергових воєнних злочинів, скоєних збройними силами Росії проти мирного населення. За фактами нападів розпочато кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, за добу росіяни 11 разів обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені.