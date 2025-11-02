Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія ввела санкції проти кількох українських міністрів
02 листопада 2025, 14:07

Росія ввела санкції проти кількох українських міністрів

Уряд Росії запровадив санкції проти кількох високопоставлених представників української влади. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на відповідну ухвалу, опубліковану в суботу на офіційному порталі правової інформації РФ.

Під дію спеціальних економічних обмежень потрапили прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та радник міністра оборони Олександр Кубраков.

Нагадаємо, в Європейському парламенті розглядають можливість заборони доступу до російських сайтів, включаючи RT та Sputnik, зі своєї IT-інфраструктури.

