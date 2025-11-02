Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Берлін закриває найбільший центр для українських біженців
02 листопада 2025, 17:30

Берлін закриває найбільший центр для українських біженців

Найбільший центр прийому українських біженців на території колишнього аеропорту «Берлін-Тегель». Фото: DW Найбільший центр прийому українських біженців на території колишнього аеропорту «Берлін-Тегель». Фото: DW

Берлін поступово згортає роботу найбільшого центру українських біженців, розташованого на території колишнього аеропорту «Тегель». За даними DW, повністю звільнити простір планують до кінця 2025 року.

Колись саме сюди прибували перші поїзди та автобуси з українцями, які рятувалися від війни. Сьогодні тут все ще живе близько п'яти тисяч людей, але їх поступово переселяють до інших притулків та гуртожитків міста — від північних районів до території колишнього аеропорту «Темпельгоф».

Таке рішення влада пояснює зменшенням потоку нових біженців та переходом до «децентралізованої моделі» розміщення — менших центрів у різних округах. За словами німецької влади, це дозволить покращити умови проживання та зробити допомогу гнучкішою.

На місці колишнього «Тегеля» планується збудувати «Квартал Шумахера» та промисловий парк Urban Tech Republic. Проєкт оцінюється приблизно у 8 мільярдів євро і має стати одним із символів «нового Берліна».

Притулок повністю не зникне. Частину території переобладнають під сучасний центр прийому біженців на 2,6 тисячі місць — він продовжить працювати як мінімум до 2031 року.

