Україна отримала нові системи Patriot від Німеччини

Україна здобула нові системи протиракетної оборони Patriot («Петріот»), закуплені за підтримки Німеччини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.



«Сьогодні вже можна сказати, що є добрий результат для нашої ППО — Україна має тепер більше "Patriot". Я хочу подякувати канцлеру Мерцю, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості — вони виконані. Є ще "Петріоти" в Україні, долучаємо до роботи. Звичайно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури, наші міста, і ми й надалі працюватимемо, щоб отримати це. І причому не лише на політичному рівні з державами та лідерами, а й із виробниками всі потрібні системи ППО, ракет до них. Будуть наступного тижня зустрічі з цього питання, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити досить надійну ППО», — заявив Зеленський.



Президент наголосив, що для ефективного захисту країни необхідно формувати багаторівневу систему протиповітряної оборони.



«А це і наша військова авіація, і є рішення з цього приводу і щодо "Грипенів" (Saab JAS 39 Gripen), і з французьких літаків, ми працюємо з F-16. Також системи ППО та ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп та, звичайно, пріоритет зараз — дрони-перехоплювачі. Кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Важливо, щоб Сили оборони так само швидко та якісно разом з усіма залученими інститутами збільшували кількість навчених операторів дронів — відповідну систему», — зазначив Зеленський.



Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по енергетичній інфраструктурі в глибині території Росії. Вашингтон просить союзників НАТО надати Україні аналогічну підтримку.