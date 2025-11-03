Армія РФ просунулась біля Покровська та в Запорізькій області

Бої за Покровськ. Скріншот: DeepState

Аналітики проєкту DeepState поновили мапу бойових дій. За їхніми даними, російські війська просунулися в районі Покровська в Донецькій області та Привільного в Запорізькій області.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Покровська та Привільного», — повідомили в OSINT-проєкті DeepState.



DeepState поділилися кадрами роботи бійців 155-ї окремої морської бригади по Покровську, де ховається противник, а також по його околицях. Зазначається, що ворога у місті багато — його позиції фіксуються буквально по усьому Покровську.

Раніше ми повідомляли, що російські війська продовжують наступальні дії в районі Покровська. Вони закріплюються біля автовокзалу «Покровськ» і в житлових кварталах на північ від мікрорайону Сонячний.