Найгарячіша точка — у Покровську: за добу ЗСУ відбили 68 атак

Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на лінії фронту зафіксовано 162 бойові зіткнення. Противник завдав двох ракетних і 66 авіаційних ударів, випустив чотири ракети і скинув 134 керовані авіабомби. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 3 листопада.

Російські війська здійснили 4913 обстрілів, у тому числі 45 — з РСЗВ, і задіяли 5481 дрон-камікадзе. Авіаналети зафіксовані в районах населених пунктів Борова та Циркуни (Харківська область), Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське (Запорізька область), а також Садове (Херсонська область).



На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався прорвати українську оборону в районах Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік н.п. Коровій Яр. На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак біля Серебрянки, Дронівки, Федорівки та у напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку відбулося два бойові зіткнення — противник безуспішно намагався просунутися поблизу Часового Яру та у бік Ступочек. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак у районах Олександро-Шультино, Щербинівки, Плещіївки, Русин Яру та Полтавки.

Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники зупинили 68 штурмів ворога в районах Никанорівки, Маяка, Мирнограда, Червоного Лиману, Разино, Миколаївки, Родинського, Покровська, Новоекономічного, Лисівки, Звірове, Котліного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївка, Філія, Дачне, Горіхове. Саме сюди противник кидає основні сили, намагаючись прорвати оборону за будь-яку ціну.

На Олександрівському напрямку (Дніпропетровська область) ворог здійснив 29 атак у районах Зеленого Гаю, Січневого, Новоселівки, Вербового, Єгорівки, Вороного, Соснівки, Олексіївки, Рибного та Красногорського.



У Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку сталося п'ять бойових зіткнень, у тому числі в районі Охотниче та у напрямку Успенівки. На Оріхівському напрямку активних наступальних дій противник не проводив.



Зазначається, що втрати російських окупантів за добу становили 1160 осіб особового складу. Знищено 5 танків, 6 бронемашин, 45 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 383 безпілотники, 1 ракета, 121 автомобіль та 2 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, армія РФ просунулась у Донецькій та Запорізькій областях.