Троє загиблих та один поранений: наслідки обстрілів у Мирнограді, Слов'янську та Краматорську

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Поліція Донеччини

Троє мирних жителів загинули і один отримав поранення внаслідок чергових атак російської армії на Донеччині, повідомляє Донецька обласна поліція.



За даними правоохоронців, 2 листопада зафіксовано 2 328 ворожих ударів по лінії фронту та житлових кварталах. Під обстріл потрапили п'ять населених пунктів: міста Миколаївка, Мирноград, Слов'янськ, а також селища Райгородок та Старорайське. Загалом пошкоджено 19 цивільних об'єктів, з них 18 — житлові будинки.



У Мирнограді внаслідок прямого влучfння загинули двоє мирних жителів. У Старорайському (Дружківська громада) російські війська вбили ще одну людину.



По Райгородку противник завдав авіаудару: поранено одну мирну мешканку, зруйновано 15 приватних будинків. У Слов'янську дрон-камікадзе «Італмас» пошкодив три приватні будинки, а в Миколаївці безпілотник «Молнія-2» пошкодив церкву.

