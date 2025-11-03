Спецпідрозділ «ДОЗОР» знищив 13 окупантів на Донеччині

Бій українського спецназу з окупантами у Донецькій області.

Державна прикордонна служба України опублікувала ексклюзивні кадри від першої особи, на яких бійці спецпідрозділу «ДОЗОР» ведуть стрілецький бій із російськими військами.



За даними відомства, у Донецькій області прикордонний спецпідрозділ провів штурмові дії по позиціях ворога в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу. В результаті бою ліквідовано 13 російських окупантів.







Аеророзвідники підрозділу за допомогою важких дронів-бомбардувальників вразили ще п'ятьох загарбників і поранили шістьох.



У знищених бійців противника виявлено російські та білоруські паспорти. Операція проведена у взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу та спецпідрозділом «Артан» ГУР МО України.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб.