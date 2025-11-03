ЗСУ вразили Саратовський НПЗ

Саратовський НПЗ.

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах військової та промислової інфраструктури противника, пошкодивши Саратовський НПЗ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



В результаті атаки уражений Саратовський нафтопереробний завод в Саратовській області РФ. Зафіксовано пряме влучання і пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

#Саратов ( https://t.co/Af9lpCAHbi ), НПЗ, ніч 02-03/11/25: щось відбувалося незрозуміле, зафіксовано загоряння в районі установки АВТ-6, в ще одну установку не потрапили через антидронову сітку, загалом, результат неясний http . https://t.co/wovIwimbzt pic.twitter.com/I5lsA6bgnV — Necro Mancer (@666_mancer) November 3, 2025



Раніше Telegram-канал ASTRA проаналізував кадри очевидців та підтвердив, що під удар потрапив саме Саратовський НПЗ.



«Судячи з кадрів, установка затягнута сіткою. Варто зазначити, що на відео вже є джерело вогню в західній частині заводу, можливо, поруч з резервуарами», — зазначив OSINT-аналітик ASTRA.

Аналітики Dnipro Osint (Гарбуз) також підтвердили пожежу в районі установки АВТ-6. Крім того, один з ударних дронів не влучив в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції через натягнуту антидронову сітку.



За даними аналітиків, це вже шоста атака на підприємство із початку 2025 року. Раніше удари фіксувалися 14 січня, 11 лютого, 16 вересня, 20 вересня та 16 жовтня 2025 року.

Саратовський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн. Завод використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ.