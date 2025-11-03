Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя

Азовське узбережжя, 2021 рік. Фото автора

Росія продовжує використовувати захоплені території як інструмент пропаганди та закріплення окупації. На півдні України окупаційні адміністрації оголосили про створення так званого «туристичного маршруту» Азовським морем.

Маршрут має поєднати прибережні зони, включаючи території підконтрольні угрупуванню «ДНР» — Новоазовський та Мангушський райони, а також Маріуполь. У Запорізькій області росіяни планують задіяти Бердянськ, Приморський та Приазовський райони, а на Херсонщині — Генічеський район.

Під прикриттям «модернізації портів» та «створення робочих місць» Москва прагне закріпити свій вплив на українському узбережжі, вибудувати логістичні зв'язки з тимчасово окупованим Кримом та подати все це як «туристичне відродження регіону».

При цьому у більшості населених пунктів інфраструктура зруйнована, порти (зокрема, у Приазовському та Генічеську) не функціонують. Крім того, регіон стикається з екологічними наслідками російської агресії — порушено водний баланс, погіршився стан узбережжя та морської екосистеми.

Попри це окупанти продовжують просувати свій псевдотуристичний проєкт як «відновлення життя», фактично перетворюючи українське Приазов'я на вітрину колоніальної пропаганди.

Нагадаємо, ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованого НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа.