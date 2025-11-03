На відео потрапив момент, коли ФАБ-1500 відскочила від землі та вибухнула на сусідній вулиці

Момент вибуху авіабомби.

У мережі з'явилося унікальне відео, на якому російська коригована авіабомба ФАБ-1500 з УМПК падає на землю, рикошетить та вибухає вже на сусідній вулиці.

Дивовижний рикошет російської авіабомби ФАБ - 1500 УМПК від землі https://t.co/OKHlabG4AV #RussianUkrainianWar — Necro ancer (@666_mancer) November 3, 2025



На кадрах видно, як бомба після удару відскакує від поверхні й відлітає в інше місце, де і спрацьовує вибух.

За даними військових джерел, з початку 2025 року російські літаки скинули щонайменше 127 авіабомб (120 ФАБ і 7 УМПБ) і три ракети як по території РФ, так і по окупованих районах України.



Нагадаємо, вчора противник завдав двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім того, здійснено 4913 обстрілів, у тому числі 45 з реактивних систем залпового вогню, і залучено 5481 дрон-камікадзе для атак по Україні.