Добропілля після обстрілів: зруйноване місто під Покровськом

Добропілля у Покровському районі після російських обстрілів. Скріншот

Добропілля у Покровському районі опинилося у безпосередній близькості від зони активних бойових дій. Збройні сили України зміцнили позиції на схід від Добропілля, що в районі населеного пункту Шахове, де продовжують стримувати наступ російських військ.

Наслідки обстрілів у самому місті та його околицях помітні всюди: зруйновані та пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна, обгорілі фасади. Нещодавній масштабний ракетний удар припав по житловому району, спричинивши нові руйнування та загоряння.



Обстановка залишається напруженою: періодично фіксуються нові атаки та обстріли. Місцеві жителі розповідають, що звуки артилерії чути майже щодня.