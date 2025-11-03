Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ

Скріншот: Служба безпеки України

Служба безпеки України встановила особу ще одного російського військового, причетного до жорстоких тортур українських полонених. Йдеться про Володимира Полуполтінних — командира так званого «6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР», що входить до складу Південного військового округу Росії.



Слідство з'ясувало: 10 червня 2022 року цей офіцер віддав своїм підлеглим наказ — катувати українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті. Але на цьому звірства не скінчилися. Напівполтінних особисто брав участь у знущаннях. За даними СБУ, під час одного з тортур він ножем вирізав на лобі українського військовополоненого букву Z — тавро, яким окупанти намагалися принизити захисників України.



Відомо, що Полуполтінних родом із тимчасово окупованої території Луганської області. Ще у 2014 році він вступив у незаконні збройні формування, контрольовані Росією. З початку повномасштабного вторгнення продовжив служити у лавах окупаційних військ та брав участь у боях проти української армії.

СБУ вже заочно оголосила Полуполтінних про підозру у скоєнні воєнних злочинів. Слідчі зібрали докази його особистої участі у тортурах та знущаннях з полонених, які порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, усього 2024 року в судах розглядали 19 луганських справ проти 25 осіб. З них лише одна справа завершилася вироком та засудженням. Інші 18 досі на розгляді.