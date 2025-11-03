Окупанти зберігають тіла своїх військових на м'ясокомбінаті в Мангуші

Фото: АТЕШ

Окупанти використовують м'ясокомбінат у тиловому районі для зберігання тіл російських військових, загиблих на Покровському напрямку. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



Агенти руху опору з-поміж військовослужбовців ЗС РФ повідомили, що російська влада залучила Мангушський м'ясокомбінат для тимчасового зберігання тіл своїх солдатів.



Причиною став небувалий наплив загиблих з району Покровська і Мирнограда — система моргів і тилової логістики РФ повністю паралізована.



Цей факт, за даними «АТЕШ», підтверджує масштаб приховуваних втрат ЗС РФ і демонструє повну нездатність командування впоратися з ситуацією.







Нагадаємо, найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де українські захисники зупинили 68 штурмів ворога в районах Никанорівки, Маяка, Мирнограда, Червоного Лиману, Разино, Миколаївки, Родинського, Покровська, Новоекономічного, Лисівки, Звірове, Котліного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївка, Філія, Дачне, Горіхове.



Саме тут противник кидає основні сили, намагаючись прорвати оборону за всяку ціну.