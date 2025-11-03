Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На Донеччині частину залізничних рейсів припинено: як тепер курсують поїзди
03 листопада 2025, 15:49

На Донеччині частину залізничних рейсів припинено: як тепер курсують поїзди

На Донеччині частину залізничних рейсів припинено: як тепер курсують поїзди

З кінця жовтня поїзди, що прибувають із західного напрямку до Краматорського району Донецької області, доїжджають не до кінцевої станції Краматорськ, а зупиняються у Харківській області.

Пасажири масово зазначають, що вже 31 жовтня потяги далекого прямування відправляються зі станції в Ізюмському районі Харківської області. З метою безпеки пасажирів «Новини Донбасу» не називають станцію. В «Укразалізниці» вказують на можливий пункт призначення за фактом звернення пасажирів. На цю станцію курсують автобуси.

Також 3 листопада у службі приміських поїздів «Укразалізниці» повідомили, що з міркувань безпеки обмеження руху приміських поїздів у напрямку Краматорська продовжує діяти — рейси виконуються лише до та зі Слов'янська.

На ділянці Слов'янськ — Краматорськ рух тимчасово припинено, проте перевезення забезпечуються автотранспортом місцевих органів влади. Також тимчасово припинено рух поїздів №6603 та №6604 Слов'янськ — Райгородок. Між цими пунктами продовжують курсувати місцеві автобуси за розкладом.

Крім того, залишаються обмеження на напрямі станції Демуріно: тимчасово не курсують рейси на ділянці Демуріно — Чапліно.

На низці маршрутів Донецької області рух забезпечується за допомогою резервних теплотягів, через що можливі запізнення на кінцеві станції. Пасажирів просять стежити за інформацією через гучномовці на станціях та вокзалах.

«Рух приміських поїздів у регіоні може оперативно змінюватись залежно від ситуації, тому пасажирам рекомендується бути уважними та слухати оголошення на місцях відправлення», — повідомили в «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, «УЗ» скасувала три рейси приміських поїздів на Донеччині на неділю, 26 жовтня. Тоді через підвищену небезпеку перестали курсувати поїзди до Краматорська до Слов'янська, повідомили у пресслужбі перевізника. 30 жовтня обстрілом було пошкоджено інфраструктуру залізниці у районі Лозової Харківської області.

Раніше керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін в інтерв'ю «Новинам Донбасу» зазначив, що дорогу на Ізюм він не розглядає для масової евакуації, оскільки окупант знаходиться всього за 15–16 кілометрів з боку Святогірська, і цей маршрут за бажання повністю контролюється fpv-. За його словами, евакуація зараз здійснюється за направленням Олександрівки, проте після Добропільського прориву там уже фіксувалися спроби fpv-атак. Єдиною відносно безпечною залишається дорога на Барвінкове, але вона перебуває в поганому стані, а шлях до Харківської області займає близько півтори години.

Каплін підкреслив, що основний потік людей зараз виїжджає поїздами, і у разі зупинки залізничного сполучення виникне серйозна проблема, адже в агломерації Костянтинівка, Дружківка, Олексієво-Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ проживає близько 208–212 тисяч осіб. Він додав, що дорога на Олександрівку проходить із заднього боку Краматорська та незручна для Слов'янська. При цьому, якщо говорити саме про Слов'янськ, то єдиним відносно безпечним напрямком залишається Барвінкове, проте цей варіант не підходить, якщо залізниця перестане працювати і щодня потрібно буде евакуювати по кілька тисяч людей.

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ Краматорськ
Інше
залізничне сполучення

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
15:15
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ
13:50
Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя
11:51
Окуповані міста Луганщини – без світла з вимкненими ліхтарями
09:15
Воєнні злочини на Донбасі: десятки справ ще чекають на вироки
00:09
Окуповані міста Донбасу зазнали обстрілу — куди вдарили дрони
16:40
У Донецьку фіксували повітряну тривогу та відключення світла
10:00
Справа ватажка «ЛНР» Пасічника досі на підготовчому етапі
08:55
В Алчевську після атаки дронів спалахнула пожежа на підстанції
15:21
В окупованому Красному Лучі росіяни «відреставрували» меморіальний комплекс бойової слави
12:25
У коледжах на захопленій Донеччині агітують підлітків підписувати контракт з армією РФ
15:36
Росіяни завершують «будівництво» драмтеатру у Маріуполі: який у нього вигляд зараз
11:01
Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
16:30
Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи
15:20
Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
15:00
На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
усі новини
23:00
Війська Росії з артилерії обстріляли Херсон: пошкоджені будинки, поранені три людини
22:33
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
22:30
До 30% від усіх бойових дій на фронті відбуваються у Покровську – Зеленський
22:07
Атака на порт Туапсе: знищений корабель, загорілися кілька танкерів, половина – з нафтопродуктами
21:36
Штурмові підрозділи ЗСУ просунулися вперед у районі Добропільського виступу – Сирський
20:28
Удар по місцю базування ЗСУ на Дніпропетровщині: брат загиблого заявив про шикування на плацу, ДБР розпочало розслідування
19:08
У ЗСУ розповіли, яка ситуація у Мирнограді та на його околицях
18:51
Російський безпілотник атакував Слов'янськ: у місті пошкоджений двоповерховий будинок
18:35
Українська армія просунулася під Добропіллям – ISW
17:52
ЗСУ зупинили розширення присутності військ РФ на півночі Покровська і не дали перерізати дорогу на Родинське – ДШВ
17:27
Російська авіація вдарила по Костянтинівці: пошкоджена багатоповерхівка
16:38
Українські розвідники завдали удару по системі ППО Росії в Криму
16:36
ВМС України завдали удару по елітному спецпідрозділу РФ на буровій установці «Сиваш»
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:49
На Донеччині частину залізничних рейсів припинено: як тепер курсують поїзди
15:35
У Києві затримали нападників на військового під час реабілітації
15:20
Добропілля після обстрілів: зруйноване місто під Покровськом
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
15:15
Окупанти зберігають тіла своїх військових на м'ясокомбінаті в Мангуші
15:15
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки на порт Туапс. Фото: кадр із відео Атака на порт Туапсе: знищений корабель, загорілися кілька танкерів, половина – з нафтопродуктами
03 листопада, 22:07
Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState ЗСУ зупинили розширення присутності військ РФ на півночі Покровська і не дали перерізати дорогу на Родинське – ДШВ
03 листопада, 17:52
ВМС України завдали удару по елітному спецпідрозділу РФ на буровій установці «Сиваш» ВМС України завдали удару по елітному спецпідрозділу РФ на буровій установці «Сиваш»
03 листопада, 16:36
Добропілля у Покровському районі після російських обстрілів. Скріншот Добропілля після обстрілів: зруйноване місто під Покровськом
03 листопада, 15:20
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
03 листопада, 15:15
Евакуація з Костянтинівки. «Білі янголи» евакуювали 92-річного чоловіка з Костянтинівки
03 листопада, 14:44

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір