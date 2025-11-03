На Донеччині частину залізничних рейсів припинено: як тепер курсують поїзди

З кінця жовтня поїзди, що прибувають із західного напрямку до Краматорського району Донецької області, доїжджають не до кінцевої станції Краматорськ, а зупиняються у Харківській області.



Пасажири масово зазначають, що вже 31 жовтня потяги далекого прямування відправляються зі станції в Ізюмському районі Харківської області. З метою безпеки пасажирів «Новини Донбасу» не називають станцію. В «Укразалізниці» вказують на можливий пункт призначення за фактом звернення пасажирів. На цю станцію курсують автобуси.



Також 3 листопада у службі приміських поїздів «Укразалізниці» повідомили, що з міркувань безпеки обмеження руху приміських поїздів у напрямку Краматорська продовжує діяти — рейси виконуються лише до та зі Слов'янська.



На ділянці Слов'янськ — Краматорськ рух тимчасово припинено, проте перевезення забезпечуються автотранспортом місцевих органів влади. Також тимчасово припинено рух поїздів №6603 та №6604 Слов'янськ — Райгородок. Між цими пунктами продовжують курсувати місцеві автобуси за розкладом.



Крім того, залишаються обмеження на напрямі станції Демуріно: тимчасово не курсують рейси на ділянці Демуріно — Чапліно.



На низці маршрутів Донецької області рух забезпечується за допомогою резервних теплотягів, через що можливі запізнення на кінцеві станції. Пасажирів просять стежити за інформацією через гучномовці на станціях та вокзалах.



«Рух приміських поїздів у регіоні може оперативно змінюватись залежно від ситуації, тому пасажирам рекомендується бути уважними та слухати оголошення на місцях відправлення», — повідомили в «Укрзалізниці».



Як повідомлялося, «УЗ» скасувала три рейси приміських поїздів на Донеччині на неділю, 26 жовтня. Тоді через підвищену небезпеку перестали курсувати поїзди до Краматорська до Слов'янська, повідомили у пресслужбі перевізника. 30 жовтня обстрілом було пошкоджено інфраструктуру залізниці у районі Лозової Харківської області.



Раніше керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін в інтерв'ю «Новинам Донбасу» зазначив, що дорогу на Ізюм він не розглядає для масової евакуації, оскільки окупант знаходиться всього за 15–16 кілометрів з боку Святогірська, і цей маршрут за бажання повністю контролюється fpv-. За його словами, евакуація зараз здійснюється за направленням Олександрівки, проте після Добропільського прориву там уже фіксувалися спроби fpv-атак. Єдиною відносно безпечною залишається дорога на Барвінкове, але вона перебуває в поганому стані, а шлях до Харківської області займає близько півтори години.



Каплін підкреслив, що основний потік людей зараз виїжджає поїздами, і у разі зупинки залізничного сполучення виникне серйозна проблема, адже в агломерації Костянтинівка, Дружківка, Олексієво-Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ проживає близько 208–212 тисяч осіб. Він додав, що дорога на Олександрівку проходить із заднього боку Краматорська та незручна для Слов'янська. При цьому, якщо говорити саме про Слов'янськ, то єдиним відносно безпечним напрямком залишається Барвінкове, проте цей варіант не підходить, якщо залізниця перестане працювати і щодня потрібно буде евакуювати по кілька тисяч людей.