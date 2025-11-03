Українські розвідники завдали удару по системі ППО Росії в Криму

Українські розвідники вразили в окупованому Криму пункт управління С-400 «Тріумф», радіолокатор та систему радіолокації військових РФ.



Як повідомляє Головне управління розвідки, у ніч проти 2 листопада майстри Департаменту активних дій ГУР МО України атакували чергові дорогі об'єкти системи російської ППО на Кримському півострові.



Внаслідок удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 «Тріумф», який знаходився на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.



Також фахівці ГУР вразили аеродромний оглядовий радіолокатор «АОРЛ-1АС» та РЛС П-18 «Терек» російської окупаційної армії.

У ніч проти 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали точних ударів по об'єктах постачання російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області.