ВМС України завдали удару по елітному спецпідрозділу РФ на буровій установці «Сиваш»

Військово-морські сили Збройних Сил України вразили елітний спецпідрозділ ЗС РФ, що перебував на буровій установці «Сиваш». Відео удару опубліковано на офіційній сторінці ВМС України.



В результаті операції були знищені ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу і технічні засоби розвідки та спостереження російських окупантів.



Намагаючись приховати поразку, російські ресурси поширили відео нібито знищення катера ВМС України боєприпасом «Ланцет». Насправді українські військові успішно застосували дрон-камікадзе і завдали точного удару по об'єкту противника.