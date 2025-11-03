Українська армія просунулася під Добропіллям – ISW

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися поблизу міста Добропілля Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, свідчать про те, що українські війська просунулися на захід від села Шахове.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 68 російських штурмів.

Нагадаємо, що ЗСУ зупинили розширення присутності військ РФ на півночі Покровська та не дали перерізати дорогу на місто Родинське Донецької області.