Штурмові підрозділи ЗСУ просунулися вперед у районі Добропільського виступу – Сирський

Ситуація у районі Добропільського виступу. Фото: карта DeepState

ЗСУ збільшують тиск на Добропільському виступі. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, українська армія продовжує звільнення та зачистку території, що змушує війська Росії розпорошувати сили та унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі міста Покровськ.



«Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнені 188 квадратних кілометрів, 248,7 – зачищені від ДРГ противника. Бойова робота зі знищення окупантів продовжується», – сказав головком.

Нагадаємо, що раніше аналітики ISW повідомили про просування українських військ під містом Добропілля Донецької області.