Атака на порт Туапсе: знищений корабель, загорілися кілька танкерів, половина – з нафтопродуктами

Наслідки атаки на порт Туапс. Фото: кадр із відео

Вночі 2 листопада 12 ударних БПЛА атакували морський порт міста Туапсе Краснодарського краю РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Внаслідок удару знищене мале судно «Норд». Загорілися: танкер Pollux під прапором Панами, на борту 40 тисяч тонн нафтопродуктів; танкер Chai під прапором Ліберії, на борту 56 тисяч тонн нафтопродуктів; танкер Coast buster під прапором Багамських островів, без вантажу; танкер «Сатурн» під прапором РФ, без вантажу.



Також пошкоджені обладнання причалів та транспортний трубопровід.

Нагадаємо, що дрони в Туапсе уразили об'єкти нафтоналивного термінала компанії «Роснафта».