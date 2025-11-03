Війська Росії з артилерії обстріляли Херсон: пошкоджені будинки, поранені три людини

Вранці та вдень 3 листопада російські війська з артилерії обстріляли Херсон. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.



Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автотранспорт. Внаслідок обстрілів три людини отримали поранення.



У пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації розповіли, що під ударами були Корабельний та Дніпровський райони міста.



Постраждали 65-річна жінка та чоловіки 37 та 75 років. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії та осколкове поранення.

