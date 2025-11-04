Дрони атакували об'єкти «Лукойл» та «СІБУР» — зафіксовано вибухи та займання

У ніч на 4 листопада безпілотниками був атакуваний нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижегородської області РФ. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

На опублікованих в соцмережах кадрах видно, як над Кстовом спостерігалося яскрава червона заграва. Осередок займання знаходився в південно-східній частині промислової зони, де розташовані підприємства «Лукойл» та «СІБУР-Кстово». За попередніми даними, пошкодження отримала установка гідроочищення бензину Л-24/300, що є важливим елементом виробничого циклу НПЗ.

Крім того, безпілотники атакували Стерлітамацький нафтохімічний завод у Башкортостані. За даними місцевої влади, внаслідок вибуху частково обрушився цех водоочищення.

Нафтопереробний завод «Лукойл» вже ставав ціллю безпілотних атак раніше, 2025 року. Пожежа та можливі пошкодження на підприємстві негативно впливають на постачання палива в частину Московського регіону.