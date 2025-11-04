РФ запустила ракети і 130 БПЛА: ППО збила 92 цілі

ППО збила 92 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 4 листопада запустила сім ракет і 130 БПЛА по Україні. Українська протиповітряна оборона збила 92 дрони. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 4 листопада (з 20:00 3 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області, а також 130 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — анексований Крим, близько 80 із них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 92 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.





Крім того, зафіксовано попадання ракет та 31 ударного БПЛА на 14 локаціях.



Раніше ми писали, що в ніч проти 3 листопада Росія здійснила масовану повітряну атаку по території України.

