Росіяни вранці вдарили по Краматорській громаді

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Російські окупанти вранці у вівторок атакували Краматорську громаду Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Вранці, о 07:10, Краматорська громада зазнала обстрілу. Ударний БПЛА потрапив у приватний сектор», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що наразі встановлюють остаточні наслідки російського удару.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 4 листопада запустила сім ракет і 130 БПЛА. Українська протиповітряна оборона збила 92 дрони.

