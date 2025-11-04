Армія РФ тричі атакувала Слов'янськ: є пошкодження

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Окупаційні війська минулої доби, 3 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Минулої доби ворог тричі атакував наше місто за допомогою БПЛА «Молнія» та «Герань-2», — зазначив він.





За словами Ляха, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, навчальний заклад, автомобілі. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що російські окупанти вранці у вівторок, 4 листопада, атакували Краматорську громаду Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях