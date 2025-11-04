В Україні збільшили період відключень світла

У вівторок, 4 листопада, у низці регіонів України збільшили період відключень електроенергії. Це з обстрілами армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Через складну ситуацію в енергосистемі — період застосування обмежувальних заходів, які діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшено. Причина застосування обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — йдеться у повідомленні.



Згідно з оновленим графіком:



- погодинні відключення триватимуть з 08:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черги;



- обмеження потужності для промислових споживачів також діятимуть у цей період — з 08:00 до 22:00.



Раніше ми писали, що у населених пунктах тимчасово окупованої території Луганської області запроваджено обмеження на вуличне освітлення та роботу зовнішньої реклами.

