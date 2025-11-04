На Донеччині військові знищили розвідувальний дрон «Князь Вещий Олег» РФ

Російський розвідувальний дрон «Князь Віщий Олег» збили на Донеччині. Фото: 11-й армійський корпус

Українським військовослужбовцям вдалося збити російський розвідувальний дрон «Князь Вещий Олег» у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі 11-го армійського корпусу.



«На Слов'янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон «Князь Вещий Олег», який останнім часом помічали та на Лиманському напрямку», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що аеророзвідка підрозділу «Собаки Шукаки» зафіксувала переміщення російських військових, які прямували до району залізничної станції для підвезення боєкомплекту.

